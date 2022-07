Interview du 14 juillet : les priorités d'Emmanuel Macron

Objectif affiché d'ici 2024 : moins 10%de consommation d'électricité. Les administrations et les entreprises devront donner l'exemple. Mais, le président de la République en appelle à la responsabilité de tous. Toujours à propos de l'énergie, Emmanuel Macron confirme qu'il n'y aura plus de bouclier tarifaire au-delà de 2022. Mais pour rassurer les ménages les plus modestes, il promet des aides plus ciblées.