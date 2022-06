Elisabeth Borne défend le dialogue avec l'opposition pour "continuer à faire avancer le pays"

"Mon objectif, c'est d'apporter les meilleures réponses aux Français et ma conviction, c'est que ça se fasse dans le dialogue. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie professionnelle", a encore martelé la Première ministre. "On travaillera naturellement avec les Républicains", a reconnu Elisabeth Borne tout en assurant pouvoir travailler avec tout le monde.

Lors du précédent mandat, "je rappelle qu'on a voté la proposition de M. Chassaigne [chef de groupe du PCF] pour la revalorisation des retraites agricoles", a cité Elisabeth Borne, indiquant : "On aura à bâtir des majorités sur les textes et s'il y a des amendements qui recueillent des majorités alors, on ne pourra que les adopter".