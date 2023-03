VIDÉO - Emmanuel Macron sur TF1 : "Vous croyez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Non !"

Emmanuel Macron ne flanche pas. Après deux mois de manifestations contre le texte de loi, définitivement adopté suite au rejet de deux motions de censure contre le gouvernement, le président de la République a réaffirmé, mercredi 22 mars, la nécessité de sa réforme des retraites. En dépit de la grogne sociale qui se fait entendre dans l'Hexagone, celle-ci doit "entrer en vigueur d'ici à la fin de l'année", car elle est "nécessaire", a-t-il justifié lors d'une interview aux JT de 13H de TF1 et France 2.

"Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Non. J'aurais pu mettre la poussière sous le tapis ? Oui, peut-être", a convenu le chef de l'État. "Ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire (...) Ce n'est pas un luxe ni un plaisir, c'est une nécessité pour le pays", a-t-il insisté.