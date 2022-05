VIDÉO – "La bonne personne au bon poste" : Brigitte Macron réagit à la nomination d’Elisabeth Borne

"Parce que nous les femmes, quand on est nommées quelque part, c’est encore plus difficile parce que, quelque part, on est attendues au tournant", poursuit celle qui était accompagnée dans le parc d'attractions par près de 400 enfants, par le parrain de l'opération Pièces Jaunes Didier Deschamps, l'animateur Jean-Luc Reichmann ou encore de la chanteuse Louane. De son côté, Elisabeth Borne continue de s'atteler à la constitution de son équipe gouvernementale avec Emmanuel Macron.