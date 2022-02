VIDÉO - Jérôme Cahuzac s'exprime sur LCI, 9 ans après sa dernière apparition publique

S'il a affirmé ne pas avoir "à juger les juges" et s'il a refusé de commenter sa peine, "je me suis efforcé de m’y conformer" en respectant la sanction "dans les conditions les plus correctes et les plus dignes possibles", a affirmé Jérôme Cahuzac. "Une fois qu’on est condamné, on n'a qu’une chose à faire, c’est purger sa peine, admettre que tel a été le prix qu’on vous a fait payer pour des fautes que vous aviez commises et que c’est comme ça", a-t-il poursuivi.

L'ancien ministre du Budget a refusé de revoir des images tournées le 5 décembre 2012 à l’Assemblée nationale, date à laquelle il avait menti et affirmé ne pas avoir de comptes bancaires à l'étranger devant un parterre de députés. "Je n’ai pas, je n’ai jamais eu de compte à l’étranger, ni maintenant ni avant", avait-il alors lancé. "Je ne sais pas comment m’en sortir, je mens à la représentation nationale", rembobine-t-il sur LCI, se montrant ainsi comme "le contraire de ce que j’ai toujours voulu être", assure-t-il. Des "images insupportables", diffusées "ad nauseam" selon lui.

Si le "ressort" de ce mensonge "est assez banal" à ses yeux, "avoir menti là où j’ai menti et aux gens à qui j’ai menti, explique l’hostilité et parfois la haine dont j’ai pu être l’objet", a estimé l'ancien ministre, qui reconnaît même là "un sacrilège républicain". Il assure toutefois ne pas avoir menti à François Hollande, alors président de la République, car "il aurait fallu pour ça qu’il me pose la question", ce qu'il n'a jamais fait, assure-t-il. Engoncé dans son mensonge, il confie même avoir tenté à cette époque de se suicider, sauvé in extremis par "le hasard" : "mon fils a sonné chez moi, il ne savait pas ce qu’il se passait".