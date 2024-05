Cyberattaque chinoise : François-Xavier Bellamy dénonce "des attaques" pour "déstabiliser notre démocratie"

Suite à une cyberattaque chinoise, François-Xavier Bellamy a annoncé sur LCI qu'il allait déposer plainte aujourd'hui. Il a appelé à la fermeté face aux États étrangers qui "tentent des ingérences dans nos systèmes démocratiques".

Face aux attaques, François-Xavier Bellamy prône la réaction. La tête de liste des Républicains aux Européennes est revenu sur LCI sur l'attaque informatique dont il aurait été la cible en 2021. Dénonçant "une cyberattaque en provenance d'un groupe de hackers lié au régime chinois", il a annoncé qu'il allait porter plainte "aujourd'hui".

Alors que le président chinois Xi Jinping est en pleine visite d'État en France, François-Xavier Bellamy a par ailleurs expliqué la temporalité de cette plainte "car je l'ai appris tout récemment, par les services secrets américains."

"Nous ne laisserons pas faire"

Le candidat des Républicains pour les élections européennes, dont le scrutin a lieu le 9 juin prochain, a justifié cette plainte, assurant que "nous n'avons pas le droit de rester silencieux ni passifs face à ces attaques qui ont pour but de déstabiliser notre démocratie." Il a ainsi appelé à la fermeté face aux États étrangers qui "tentent des ingérences dans nos systèmes démocratiques, dans nos Parlements".

Concernant Xi Jinping, qui doit terminer sa visite d'État ce mardi 7 mai dans la soirée, François-Xavier Bellamy a espéré qu'Emmanuel Macron fasse "état de cette question auprès du président chinois". Selon lui, "il faut que nos autorités, au plus haut niveau, disent 'Nous ne laisserons pas faire'".

François-Xavier Bellamy a poursuivi en disant sa "confiance" aux services français "qui mènent un travail très vigilant pour faire en sorte que nos démocraties soient protégées". Il a néanmoins ajouté un message : "Nous ne devons pas nous laisser faire, nous ne devons pas nous laisser attaquer et en tous les cas, pour ce qui me concerne, je ne me laisserai pas intimider."