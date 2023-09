VIDÉO - Uniforme à l'école : pour Louis Aliot, l'expérimentation apaiserait "le climat social"

Autre sujet évoqué par Emmanuel Macron : les transports en commun. Alors que l’Allemagne a lancé, en mars dernier, un abonnement mensuel de 49 euros qui permet de circuler librement, et sans limite, sur tout le réseau des transports en commun locaux (trains régionaux, métro, tramways, bus...), sauf sur les trains express et longue distance, Emmanuel Macron s’est montré favorable à développer une telle mesure en France. Objectif : réduire la fréquence et l’utilisation de l’avion au profit du réseau ferroviaire, beaucoup moins polluant... mais plus cher.