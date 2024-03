"L'inaction climatique, elle explose, elle coûte" : Marie Toussaint appelle à conjuguer écologie et économie

Marie Toussaint, tête de liste des Écologistes aux élections européennes, était l'invitée de "Bonjour ! La Matinale" de TF1 ce mercredi. L'occasion pour elle de s'exprimer sur le dérapage du déficit et d'alerter sur les conséquences de "l'inaction climatique" pour les finances publiques. "On a des dépenses qui détruisent la planète", déplore l'eurodéputée, qui réclame un audit sur la dette.

Serrer la vis pour combler le déficit. Après avoir assumé la veille de "poursuivre sur cette voie de la rigueur", Gabriel Attal réunit l'ensemble de son gouvernement ce mercredi à Matignon pour un séminaire consacré au travail et aux mesures à prendre pour faire face au dérapage des finances publiques. Invité du JT de 20H de TF1, le Premier ministre pourrait notamment faire ne nouvelles annonces sur l’assurance chômage.

Un durcissement des règles est d’ores-et-déjà évoqué. "C’est plutôt une mauvaise chose", estime Marie Toussaint, la tête de liste des Écologistes aux élections européennes, interrogée par Adrien Gindre dans "Bonjour ! La Matinale TF1". "Ce gouvernement, lorsqu’il cherche à faire des économies, il cherche toujours du même côté : vers les plus précaires, vers celles et ceux qui sont en difficulté et qui connaissent des coûts de la vie", déplore l'eurodéputée de 36 ans.

Quid de la semaine de quatre jours pour les fonctionnaires, que souhaite expérimenter Gabriel Attal ? "C'est un peu une entourloupe", juge Marie Toussaint. "Ce qu’on faisait en cinq jours, on va le faire en quatre jours. C'est plus de pression, plus de burn-out. Les syndicats disent attention, on a des conditions de travail déjà très difficiles."

Le gouvernement souhaite favoriser le retour à l'emploi ? "Il y a une chose qui me frappe", observe l'élue écologiste. "Le domaine dans lequel on peut le plus créer d’emplois à l’avenir, c’est la rénovation thermique des bâtiments. Dans quel budget a coupé Monsieur Le Maire quand il a fallu faire des économies ? La rénovation thermique des bâtiments."

La lutte contre l'endettement doit-elle devenir la priorité des prochains mois ? "Les déficits, on ne peut pas les laisser couler à l’infini", répond Marie Toussaint. "Par contre, j'aimerais qu’on ait une politique budgétaire alignée sur la politique climatique. On a la bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette, c’est celle qui sert à préparer l’avenir."

L'eurodéputée pointe le rapport de France Assureurs, dévoilé ce mercredi, qui chiffre à 6,5 milliards le coût des catastrophes naturelles pour la France en 2023. "L’Ademe dit que dans quelques années, ça pourra s’estimer à 260 milliards par an. L’inaction climatique, elle explose, elle coûte."

"J’aimerais un audit de la dette, pour vérifier à quel point elle tient face au dérèglement climatique", insiste Marie Toussaint, qui dénonce "des dépenses qui détruisent la planète", évoquant des cadeaux fiscaux à des entreprises qui polluent. "Si on n’agit pas, si on n’investit pas, demain ça coûtera beaucoup plus cher."

