VIDÉO - "On ne laissera pas les Restos du cœur sans solution" : le gouvernement tente de rassurer l'association

Le soutien du gouvernement envers les Restos du cœur. Alors que l'association s'attend à refuser pour la première fois du monde dès le mois de novembre, Olivier Véran a assuré ce jeudi sur LCI que l'État "ne laissera pas les Restos du cœur sans solutions".

"On ne laissera pas les Restos du cœur sans solution et donc, s'il y a besoin de revoir le plafond de subventions, il sera revu", a déclaré Olivier Véran sur notre antenne. La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, est "en lien avec eux pour discuter à la fois des subventions, des modalités de fonctionnement, de manière à ce que les Restos puissent rester ouverts et accueillir le maximum de personnes, y compris en novembre et en décembre", a-t-il précisé.