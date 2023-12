VIDÉO – "On ne tire jamais les enseignements de ces drames qui se multiplient", estime Jordan Bardella, invité du 20H de TF1

Jordan Bardella, eurodéputé et président du Rassemblement national, était l'invité du journal de 20H de Gilles Bouleau, ce mardi. Il est notamment revenu sur les débats entourant le profil du terroriste qui a commis un attentat à Paris, samedi soir. Le responsable politique réclame une "rétention de sûreté" pour tous les détenus en fin de peine pour terrorisme "qui présentent encore un danger pour la sécurité nationale".

Quelques jours après l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés à Paris, samedi 2 décembre, Jordan Bardella est revenu en détail sur sa vision de ce nouvel attentat. Pour lui, l'idéologie islamiste de l'assaillant est davantage à mettre en avant que les troubles psychiatriques dont il souffrait. "Lorsqu'il y a un attentat qui frappe Paris, on préfère voir la situation psychiatrique instable, qui est le propre de ceux qui se baladent avec des couteaux pour tuer des Français, plutôt que de voir l'éléphant au milieu du salon que représente l'idéologie islamiste", a estimé le président du Rassemblement national, invité du 20H de Gilles Bouleau sur TF1, ce mardi.

L'eurodéputé, qui sera la tête de liste du RN aux prochaines élections européennes, affirme que "le gouvernement refuse d'affronter le problème, en allumant des contrefeux, des diversions, en cherchant à diluer sa responsabilité" face aux différentes attaques terroristes. "J'ai le sentiment, comme beaucoup de Français, qu'on ne tire jamais les enseignements de ces drames qui se multiplient, poursuit le responsable politique. La guerre contre l'idéologie islamiste est une guerre qui n'est pas menée et chaque attentat est une bataille qui est perdue."

Assouplissement de la "rétention de sûreté"

"Je suis favorable à ce que les gens qui sont suivis pour radicalisation, fichés S, français, fassent l'objet d'une procédure de justice d'intelligence avec l'ennemi, poursuit le président du RN. Elle ferait encourir à tous ceux qui ont un lien avec cette idéologie jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle." Après l'attentat, Jordan Bardella avait aussi annoncé la volonté du RN, si ce dernier accédait au pouvoir, d'assouplir le dispositif de rétention de sûreté. Cette mesure, qui existe déjà pour certains détenus sous des conditions précises, s'appliquerait alors à tous les condamnés pour des liens avec le terrorisme.

"Nous proposons d'assouplir sa mise en pratique et de la généraliser pour des affaires de terrorisme, développe ainsi Jordan Bardella. Une fois que votre peine pour une condamnation liée au terrorisme ou à des projets d'attentats touche à sa fin, on réexamine votre situation. Si vous présentez encore un danger pour la sécurité nationale et que vous avez encore un lien avec la mouvance islamiste, vous restez sous le contrôle d'une mesure privative de liberté, sous le contrôle de la justice."

Par ailleurs, Jordan Bardella a aussi indiqué que les députés RN ne voteront pas en faveur du projet de loi immigration, porté dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Ce n'est pas un projet contre l'immigration, mais pour l'immigration", a évacué l'eurodéputé.