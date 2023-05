VIDÉO - "On doit les assigner à résidence" : sur LCI, Bruno Retailleau réclame plus de fermeté contre les black blocs

Les manifestations du 1er-Mai ont été marquées par des heurts parfois violents dans plusieurs villes de France. Un total de 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris. 406 policiers et gendarmes ont été blessés sur le territoire national et, dans la capitale, 259 policiers et gendarmes ont été blessés.

Invité de la matinale de LCI ce mardi 2 mai, le président du groupe "Les Républicains" au Sénat, Bruno Retailleau, appelle à davantage de fermeté face aux black blocs, déplorant des "gendarmes et policiers blessés" : "C’est inadmissible !", dit le sénateur. "Il faut que l'État de droit retrouve les moyens de frapper ceux qui veulent frapper la République, les policiers", poursuit le président du groupe LR au Sénat.

Comme lors des précédentes manifestations contre la réforme des retraites, des centaines de black blocs ont tiré des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes ou des grenades de désencerclement.