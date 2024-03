VIDÉO - Soutien à Ukraine : "Notre capacité nucléaire nous donne une responsabilité", affirme Emmanuel Macron au 20H de TF1

Emmanuel Macron était l'invité du 20H de TF1 jeudi 14 mars pour une interview dédiée à l'Ukraine. Interrogé sur la menace nucléaire quasi quotidiennement brandie par Vladimir Poutine contre les Occidentaux, le président de la République a appelé les Français à se "sentir particulièrement protégés".

"En matière de nucléaire, il faut peu de mots". Jeudi 14 mars, Emmanuel Macron a accordé un entretien exclusif aux JT de 20H de TF1 et de France 2, au lendemain des votes successifs à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'accord de sécurité signé avec l'Ukraine.

Après de nouvelles élucubrations de Vladimir Poutine, vantant les armes nucléaires de la Russie, le président de la République se veut rassurant : "Nous devons nous sentir particulièrement protégés parce que nous sommes cette puissance dotée. Nous sommes prêts, nous avons une doctrine qui est établie", insiste Emmanuel Macron.

Ça nous donne une responsabilité (...) de ne jamais être dans l'escalade Emmanuel Macron

À l’approche de l’élection présidentielle ce vendredi, qui, en l’absence de toute opposition doit voir sa réélection, le chef du Kremlin a une nouvelle fois mis en avant son arsenal dans une longue interview télévisée. "Je pense que ce n'est pas approprié quand on a l'arme nucléaire", rétorque Emmanuel Macron.

La France étant elle-même dotée d'une telle arme, "notre capacité nucléaire donne d'abord une sécurité aux Françaises et aux Français qu'ont peu de pays dans le monde. Ça nous donne une responsabilité, celle d'être une puissance dotée de cette arme, et donc de ne jamais être dans l'escalade", poursuit le chef d'État.

L'entretien s'est ouvert sur la question de l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine. "Si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait donnés, nous lui disons naïvement : 'je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela'. À ce moment-là, nous ne décidons pas la paix. On décide déjà la défaite", a commenté Emmanuel Macron.