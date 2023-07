INTERVIEW - Violences urbaines : pour Arnaud Robinet, maire de Reims, il faut "remettre de l'ordre dans nos quartiers"

Le maire de Reims est également revenu sur les violences urbaines qui ont touché la France après la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Il a milité pour la mise en place d'une politique forte à travers la prévention et la répression. "La prévention existe à travers les politiques qui sont menées dans l’ensemble des quartiers de la ville de Reims (...) Mais lorsque des familles pourrissent la vie de nos voisins, il me semble logique que nous puissions aller vers une facilitation de la rupture des baux", a-t-il avancé précisant que la mesure pourrait s'appliquer "lorsqu'il y a une condamnation, que ce soit une personne mineure ou un adulte" avant de conclure : "Je pense qu'à un moment, il faut remettre de l'ordre dans nos quartiers et que chacun prenne ses responsabilités et notamment les familles".