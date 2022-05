Investiture d'Emmanuel Macron : le top départ d'un nouveau mandat

Emmanuel Macron se voit ensuite présenter le grand collier de la Légion d'honneur, une autre tradition. Il est maintenant investi d'un second mandat. Un nouveau départ et une nouvelle méthode, promet-il, et une priorité à la jeunesse. "Servir nos enfants et notre jeunesse vers lesquels mes pensées vont à l'instant, et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte", a déclaré le président.