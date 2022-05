Investiture d'Emmanuel Macron ce samedi : dans les coulisses des préparatifs

Exceptionnellement, notre équipe a pu filmer les répétitions des forces aériennes stratégiques. Le sergent Ani et l’aviatrice Tiphanie seront présentes ce samedi. Un événement qu’elles n’auraient jamais imaginé vivre. 450 invités sont conviés dont les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais également, des maires, des sportifs, des soignants et des responsables d’associations. Comme Moussa Camara, président-fondateur de l’association “Les Déterminés” qui aide les jeunes dans un quartier populaire de Sergi. Il avait rencontré le président il y a quelques jours.