Appel à manifester contre le gouvernement mi-octobre : la réponse d'Olivia Grégoire à Jean-Luc Mélenchon

L'opposition bousculera-t-elle le gouvernement pour la rentrée politique ? Jean-Luc Mélenchon a promis, lors des "Amphis d'été" de La France Insoumise ce week-end dans la Drôme, une "bataille générale" face à l'exécutif, appelant à une marche mi-octobre. Olivia Grégoire, la ministre des PME ne semble pas prendre cette menace très au sérieux.

Invitée de l'interview politique, ce lundi 29 août, la ministre déléguée aux PME, qui a participé à certains débats lors de cette réunion de l'opposition ce week-end, estime que le chef de file des Insoumis est "dans son rôle". "Moi, j'appelle à une marche pour l'avenir des Français et la croissance, pour la confiance et au boulot quand on est au gouvernement", rétorque-t-elle. "Certains calent des marches en octobre, novembre et décembre, et d'autres sont au boulot depuis le 29 août et depuis de nombreuses années", fait remarquer la ministre. "Chacun son style", raille-t-elle.