Marion Maréchal se rend à Lampedusa après un afflux massif de migrants

Mercredi, l'Allemagne avait annoncé suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance d'Italie, prévu par les accords européens, en raison d'une "forte pression migratoire" et du refus de Rome d'appliquer ces mêmes accords.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pour sa part annoncé des renforts dans la lutte contre l'immigration clandestine à la frontière avec l'Italie, où la pression augmente, lors d'une visite à Menton (Alpes-Maritimes) en début de semaine.

Outre Reconquête, plusieurs autres représentants politiques de la droite ou de l'extrême droite ont réagi à la situation à Lampedusa. "Les signaux de laxisme de l'UE ont été reçus cinq par les passeurs et par toute l'Afrique. Lampedusa, donc l'Europe, est submergée", a estimé le président du Rassemblement national Jordan Bardella sur X. Et d'en profiter pour rappeler la prochaine échéance électorale : "Le 9 juin, l'Europe a la possibilité d'envoyer un message clair : 'no way !' (pas possible, ndlr)".