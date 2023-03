VIDÉO - IVG dans la Constitution : ce que cela va changer

Inscrire cette liberté dans le marbre pour rendre plus difficile sa remise en cause par des gouvernements futurs. "On est le premier pays au monde à faire quelque chose de pareil, donc on est en train vraiment de sanctuariser le droit à l’avortement, et ça, pour les femmes, c’est exceptionnel", a affirmé Sophie Couturier, co-autrice du livre Une farouche liberté, Gisèle Halimi, la cause des femmes (Steinkis).