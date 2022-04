J-3 : sprint final pour les candidats

Cogner fort, Marine Le Pen n'a plus le choix. Elle est en retard dans les sondages et le temps est compté. Ses soutiens l'encouragent, mais beaucoup doutent de sa victoire. Lui non plus ne retient pas ses coups. Cet après-midi, Emmanuel Macron était à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Là-bas, au premier tour, le candidat de La France Insoumise a récolté plus de 60% des voix.