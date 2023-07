"Jamais agréable" : avant le remaniement, Macron tente de rassurer ses ministres lors d'un dîner à l'Élysée

Quelques retouches à prévoir. Après plusieurs semaines de tergiversation, Emmanuel Macron s'est résolu à maintenir Élisabeth Borne à son poste de Première ministre. Pour autant, des changements sont à prévoir au sein du gouvernement, avec probablement de deux à six ou sept "ajustements" à venir. Tout au plus, c'est une petite dizaine de portefeuilles qui pourraient changer de main. "L'idée serait de ne pas bouger les gros ministres, plutôt de réduire leur nombre. Et de changer ceux qui ne sont pas efficaces et peu connus", explique à LCI un cadre de la majorité, sous couvert d'anonymat.