"Je fais partie de 'ces gens-là'" : Clément Beaune dénonce les "propos extrêmement blessants" de Caroline Cayeux

Face à ces propos et la polémique qui avait suivi, la ministre déléguée à la Cohésion des Territoires a présenté ses excuses sur Twitter. Elle est néanmoins visée par une plainte pour injure publique par plusieurs associations anti-homophobie. Interrogé sur une possible démission de Caroline Cayeux, Clément Beaune a répondu : "Ce n'est pas à moi de le dire".

L'annonce du gouvernement Borne II avait été suivi de nombreuses protestations, notamment de la part des défenseurs des droits LGBT+. Une tribune publiée dans Têtu , magazine spécialisé dans l'actualité de ces questions, avait spécifiquement dénoncé la nomination de "trois ministres porte-voix du mouvement de la haine et du rejet", reprochant de précédentes positions homophobes au ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, à la ministre délégué à la Cohésion des Territoires Caroline Cayeux et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin.