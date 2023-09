VIDÉO - "Je le fais pour mes filles, pour mon pays" : sur TF1, Marion Maréchal annonce sa candidature aux Européennes

"J'ai décidé de confier à Marion Maréchal la mission de conduire la liste de Reconquête pour les élections européennes", avait indiqué Eric Zemmour dans un entretien au Figaro publié un peu plus tôt ce mercredi soir, reconnaissant à la nièce de Marine Le Pen du "talent". "Je souhaite qu'elle soit accompagnée par toute la jeune génération, venue de tous les partis de droite, qui m'a rallié pendant la présidentielle et qu'ils fassent le plus haut score possible", a-t-il poursuivi.

Marion Maréchal a confié que la décision de ce dernier d'apparaître sur sa liste n'était pas prise, mais a confirmé qu'elle souhaitait qu'il soit le candidat de Reconquête en 2027, se défendant de se lancer aux européennes dans cette optique.