"Je n’ai pas la main qui tremble sur les questions de laïcité", martèle Pap Ndiaye sur LCI

À l’instar de ce qu’il s’est passé pour Samuel Paty, des campagnes de dénigrement et de haine peuvent s’organiser en ligne à partir d’un événement isolé en classe ou dans l’enceinte de l’école. "Les réseaux sociaux ont une grande responsabilité, on trouve des défis, des activistes au travail, mais les possibilités d’action juridique sont faibles car il y a l’anonymat et la liberté d’expression", a admis le ministre de l’Éducation nationale. "On ne peut pas laisser le terrain des réseaux sociaux à ceux qui veulent du mal à l’école. Il faut qu’on soit plus offensif sur les réseaux sociaux, avec des contre messages pour ne pas laisser ce terrain." Depuis l’assassinat du professeur, une première traduction dans la loi s’est manifestée dans la loi contre le séparatisme, avec un nouveau délit créé pour punir les auteurs de campagnes haineuses sur Internet.