"Je n'y comprends rien" : on vous explique l'annonce d'Elisabeth Borne sur les carrières longues

La réforme des retraites prévoit de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, tandis que la durée de cotisation pour percevoir d'une pension à taux plein sera portée à 43 annuités d'ici à 2027. Mais certaines personnes qui ont commencé à travailler tôt pourront toujours bénéficier d'un départ anticipé, dans le cadre du dispositif des carrières longues.

Dans le système actuel, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans peuvent prétendre à un départ dès 60 ans (58 ans s'ils ont débuté avant 16 ans), mais à deux conditions : avoir acquis un nombre minimum de trimestres en début de carrière, et d'avoir cotisé un nombre minimum de trimestres au total. Cette durée de cotisation minimale est comprise entre 42 ans et 44 ans et neuf mois, en fonction de l'âge de naissance du salarié et de l'âge auquel il souhaite partir à la retraite, comme l'indique le site du service public.