"Je persiste et signe" : sur LCI, Bruno Le Maire fustige la "dépendance militaire" de l'économie russe

Invité de LCI ce dimanche, le ministre de l'Économie est revenu sur ses déclarations controversées sur l'économie russe tenues en 2022. "Je persiste et signe", a affirmé Bruno Le Maire, en référence à sa phrase : "Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe". Selon lui, seule "la guerre tire l'économie russe".

Une phrase qui a encore plus crispé les relations entre la France et la Russie après le début de la guerre en Ukraine. Le 1ᵉʳ mars 2022, quelques jours après la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, Bruno Le Maire s'attirait les foudres, notamment de Moscou, en affirmant que la France allait "provoquer l'effondrement de l'économie russe". Deux ans plus tard, le ministre de l'Économie "persiste et signe".

La croissance russe est tirée par la fabrication de canons et de munitions Bruno Le Maire sur LCI

"Je pense que l'avenir montrera, hélas, parce que j'ai beaucoup d'affection pour le peuple russe et la nation russe, que le pays s'est engagé dans une voie de dépendance", a déclaré Bruno Le Maire, dimanche 28 avril sur LCI (voir vidéo en tête article). Le ministre pointe spécifiquement une "dépendance militaire". "Leur croissance est tirée par la fabrication de canons et de munitions. C'est comme cela que vous préparez une nation pour l'avenir ?"

D'après l'ancien député de l'Eure, la Russie "n'investit pas dans l'innovation, la recherche, ni l'intelligence artificielle". "La guerre est ce qui tire l'économie russe", regrette Bruno Le Maire, selon qui les sanctions occidentales contre le régime de Vladimir Poutine "sont efficaces". "Elles contraignent la Russie à avoir des dépenses militaires excessives", estime-t-il. "Les décisions de Monsieur Poutine sont en train de mettre le peuple russe dans la main de la Chine."