Jean Castex : "L'effort que l'État fait pour faire face à toutes ces hausses de l'énergie est de 25 milliards d'euros"

Compte tenu des perspectives mentionnées, Jean Castex et son équipe dit réfléchir déjà de poursuivre mais de manière différente, en fonction de l’évolution de la situation. Il faut que le pouvoir en place puisse avoir le choix de continuer à agir. Au 31 juillet, "je prépare un dispositif plus intensif pour deux catégories de nos concitoyens", explique-t-il. "Ceux qui roulent beaucoup, et pour lesquels il faudrait sans doute aller au-delà de la remise de 15 cents, et ceux dont les revenus sont bas. Un dispositif plus ciblé, en somme, pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup et pour ceux qui roulent beaucoup."