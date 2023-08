VIDÉO - Jean-Luc Mélenchon au 13H de TF1 : ce qu'il faut retenir

Après avoir assisté ce vendredi à celles d'EELV chez lui, au Havre, Médine est l'invité ce samedi des universités d'été de La France Insoumise. Au cœur d'une polémique, taxé d'antisémitisme, le rappeur est fustigé de toutes parts. "S'il était raciste et s'il était antisémite, on ne l'aurait pas invité", l'a défendu Jean-Luc Mélenchon. "Médine n'est pas raciste et il faudrait arrêter de considérer que parce que quelqu'un est musulman, il est forcément coupable", a-t-il soutenu. "J'ai l'impression qu'on nous impose un agenda. Pardon de vous dire que notre sujet à la rentrée, en toute amitié pour Médine, ce n'est pas Médine, mais les conditions sociales de cette rentrée", a-t-il dénoncé, alors que le musicien a été pris dans un tourbillon médiatique.