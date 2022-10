Jean-Luc Mélenchon et ses partenaires organisent leur marche contre la vie chère

Même si certains candidats vont participer à la marche de ce dimanche après-midi à Paris, ça ne sera pas le cas de la CGT. Les organisateurs sur place assurent que ce sont bien les mêmes combats et les mêmes mesures qui sont défendues, notamment l'augmentation des salaires et la retraite à 60 ans. Mais la marche veut rassembler plus largement, ce qui a déjà été constaté dans le cortège. On peut y rencontrer des étudiants, des lycéens, mais également des militants de la cause environnementale, ou encore des demandeurs d'emploi.