Jordan Bardella, désormais à la tête du Rassemblement national

Jordan Bardella a voulu également appuyer que son parti souhaite être la force d’alternance à Emmanuel Macron et qu’il est venu porter “ce message, à la fois, d’espoir, de confiance et de mobilisation pour les Français en leur rappelant que ce qu’ils vivent sur le pouvoir d’achat, sur les retraites, sur l’immigration, l’insécurité, c’est la conséquence de choix politique. Et qu’en changeant les politiques et en faisant ce qui n’a jamais été fait en 40 ans, à savoir porter les patriotes au pouvoir, on peut tout changer et améliorer leur quotidien”.