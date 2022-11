Jordan Bardella président du Rassemblement national : son ascension en 5 dates clés

À l'issue de sa réélection à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen confirme qu'elle souhaite se consacrer à la présidence du groupe RN au palais Bourbon, et qu'elle ne reprendra pas son poste de présidente de parti. Les candidatures sont alors ouvertes pour sa succession, et Jordan Bardella et Louis Aliot entrent dans la course. Le benjamin a été choisi, plus populaire auprès de la base militante, et fort de ce qu'il qualifie lui-même de "relation singulière d'une confiance inestimable" avec Marine Le Pen, à qui il jure régulièrement fidélité et loyauté.