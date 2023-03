Réforme des retraites : "Le Parlement a été bafoué et humilié", peste Fabien Roussel sur LCI

Journée décisive pour la réforme des retraites. Après des semaines de débats tendus, de tractations en coulisses et de journées de mobilisation, la réforme clé du second mandat d'Emmanuel Macron doit en principe connaître ce jeudi son épilogue parlementaire. Le Sénat et l'Assemblée nationale doivent se prononcer sur le projet de loi, qui prévoit de reculer à 64 ans l'âge de départ, au lendemain du compromis scellé derrière les portes closes de la commission mixte paritaire (CMP). Alors que l'ombre du 49.3 plane sur le texte depuis plusieurs jours, le chef de l'État privilégie avant tout un vote de députés, selon nos informations.

"On ne va quand même pas remercier (Emmanuel Macron, ndlr) de pouvoir voter à l'Assemblée nationale. Ce serait incroyable ! C'est la moindre des choses que l'on puisse voter une réforme des retraites aussi importante", réplique le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, invité d'Adrien Gindre sur LCI, avant le vote à la chambre basse prévu dans l'après-midi. "Le commentaire que je fais, à la suite de cette séquence qui devrait se terminer aujourd'hui, et peut-être par un vote contre cette réforme, puisque rien n'est fait, est que le Parlement a été bafoué, humilié jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les procédures existantes dans la Constitution permettant de restreindre les débats et empêchant même un vote à l'Assemblée nationale. C'est terrible."