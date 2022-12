Coupures de courant, retraites, Ukraine… Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1

Quant à la réforme des retraites, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le président assure ne pas perdre son cap, à quelques jours de la présentation du projet de texte. "La négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux a vocation à s'achever dans les prochaines semaines", a-t-il lancé, affirmant que le gouvernement se penchera sur "les accords et les désaccords, sujet par sujet", bien que les syndicats aient déjà fait part de leur opposition au recul de l'âge de départ à la retraite. "Il ne faut pas être bravache et dire 'j’irai au bout'", a-t-il estimé, tout en réaffirmant sa volonté de mener la réforme : "Oui, nous devons faire cette réforme".

"Si on ne la fait, on laisse le système de retraites par répartition en danger. (...) Les besoins de financements sont massifs, ils vont continuer de s'accroître dans les prochaines années. Le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps", a défendu le président, décrivant "une réforme indispensable, mais qui doit être efficace et juste".