VIDÉO - Retraites : le non de l'Élysée à une médiation divise le camp présidentiel

Du côté de l'intersyndicale, la réponse de Laurent Berger, leader de la CFDT, n'a pas tardé dans les cortèges : "Cette fin de non-recevoir est assez irresponsable". Dans la majorité, certains voient pourtant dans la médiation une sorte de crise possible. "La volonté de trouver des compromis dans la médiation, c'est toujours une bonne idée", estime Jean-Paul Mattéi, président du groupe MoDem à l'Assemblée. D'autres estiment que celle-ci peut être étudiée sérieusement. "Quand on est dans une situation de blocage, il faut chercher des solutions et toutes les solutions sont bonnes à prendre", abonde Stella Dupont, députée Renaissance du Maine-et-Loire. "Evidemment qu'il faut discuter. On doit nous aussi balayer devant notre porte et dire aux Français qu'on doit faire mieux", renchérit Karl Olive, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Des désaccords sur la stratégie apparaissent dans le camp présidentiel.