L'État peut-il financer la rénovation des édifices religieux ?

Cette même loi de 1905 imposant la séparation des Églises et de l'État précise que "les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés". Ainsi, les édifices construits avant 1905 sont devenus cette même année la propriété des communes sur lesquelles ils sont implantés. Ces lieux de culte sont très majoritairement des églises : aujourd'hui, 90% d'entre elles sont propriété des communes. Pour sa part, l’Église catholique est propriétaire des églises construites après 1905, via des associations diocésaines. Enfin, certains bâtiments religieux sont la propriété de l'État. C'est le cas de la majorité des cathédrales du pays, dont la plus connue, Notre-Dame-de-Paris.