VIDÉO - L'interview exclusive accordée par Emmanuel Macron à TF1/LCI

Le président de la République a perpétué cette année encore la tradition d'aller diner avec les troupes avant Noël. Il s'est rendu sur le porte-avions Charles de Gaulle à la rencontre des militaires ce lundi 19 décembre 2022, après son passage au Qatar pour la finale de la Coupe du monde.

À cette occasion, le chef de l'État a accordé une interview à TF1 et LCI, diffusée ce mardi. Emmanuel Macron a abordé la situation en Ukraine et réitéré son souhait d'apporter des garanties de sécurité, à Kiev comme à la Moscou, le jour où des négociations de paix auront lieu pour mettre fin au conflit. Il a également confirmé que des armes avaient été livrées à l'Ukraine ces derniers jours et que la France allait continuer à en fournir dès le premier trimestre 2023. La livraison de nouveaux canons Caesar est envisagée.

