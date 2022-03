VIDÉO - L'Ukraine "doit être reconnue comme candidate à l'adhésion" à l'Union européenne

Le député va même plus loin et suggère d'ouvrir la porte à d'autres pays, également voisins de la Russie. "La Moldavie et la Géorgie sont très légitimement inquiets de la situation", estime-t-il, proposant d'accepter leur dossier de candidature à l'UE. "Reconnaître ce statut de candidat, ce n’est pas dire que ces pays seront adhérents dans un futur proche", assène-t-il. "Dans ces moments de déstabilisation, ce sont des demandes qu’il faut entendre", ajoute-t-il.