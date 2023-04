VIDÉO - "Là, ce n'est pas possible" : interpellée aux Molières sur les retraites, la ministre de la Culture se lève et réplique

Piquée au vif, la ministre de la Culture n'a pas tardé à répondre. Chose extrêmement rare dans ce genre d'événement, elle s'est levée et a pris un micro pour défendre son bilan. "D’habitude, le rôle du ministre, c’est de rester assis, à ne rien dire. Mais là, ce n’est pas possible", souligne Rima Abdul-Malak. "Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française, qui défend le régime de l'intermittence qui est une fierté pour notre pays. Il y a un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture", martèle-t-elle. "Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a débloqué un budget historique (...) Pour l'inflation et la facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles pour venir en aide aux structures les plus fragiles", poursuit-elle.