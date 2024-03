VIDÉO - "La crise agricole n'est pas terminée", prévient Agnès Pannier-Runacher

Invitée de Bonjour ! La Matinale TF1 ce lundi, Agnès Pannier-Runacher affirme que la crise agricole n'était pas "terminée". Toutefois, le gouvernement est à l'œuvre et agit "fort et vite" pour tenter d'apaiser la colère, assure la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Le calme avant une nouvelle tempête ? Alors que les tensions se sont apaisées à l'échelle nationale, même si des actions sont toujours d'actualité à l'échelle locale, la "crise agricole n'est pas terminée", assure Agnès Pannier-Runacher sur le plateau de Bonjour ! La Matinale TF1. "Le mouvement des agriculteurs n'est pas propre à la France. On la retrouve en Europe et ailleurs dans le monde parce que le dérèglement climatique a affolé les marchés agricoles et a déstructuré notre capacité à avoir une agriculture qui soit correctement rémunérée", affirme-t-elle.

Pour autant, le gouvernement est à pied d'œuvre et agit "fort et vite" pour satisfaire les revendications de la profession, insiste la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. "On continue d'avancer sur les 62 engagements du Premier ministre", ajoute-t-elle. Dans le détail, "les aides qui correspondent au premier pilier et à une partie du deuxième pilier de la PAC ont été versées au 15 mars. Les autres aides vont être payées dans un calendrier qui démarre maintenant, et dont l'essentiel le sera d'ici au mois de juin, conformément au calendrier sur lequel on s'était engagés", indique-t-elle.

"Des avancées que personne n'imaginait"

De même, la ministre appelle à "trouver des espaces de souplesse" pour simplifier la législation sans "remettre en cause fondamentalement notre combat pour le climat et la biodiversité". À ce titre, elle se félicite des "ouvertures faites par la Commission européenne", des "avancées que personne n'imaginait il n'y a encore quelques mois". Sur l'exemple spécifique des jachères, "les concessions obtenues pour 2024 sur la jachère ne vont pas contre l'intérêt de l'écologie : elles permettent aux agriculteurs de gérer aujourd'hui une situation où ils doivent produire plus tout en respectant les terres et en faisant en sorte qu'elles soient protégées".

Une rencontre entre la FNSEA et le Premier ministre Gabriel Attal est prévue ce lundi, en fin de matinée. Elle remplace l'entrevue initialement prévue mardi, soit trois semaines après le Salon de l'Agriculture, entre le premier syndicat agricole et Emmanuel Macron. "Une réunion se tiendra au niveau du président de la République quand on fermera cette séquence, quand on sera au bout des travaux engagés avec les organisations professionnelles agricoles", conclut Agnès Pannier-Runacher, qui rejette tout retard de l'exécutif sur ces problématiques agricoles.