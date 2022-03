La dépendance européenne au gaz russe : "Une réalité qui n'est pas tenable" estime Bruno Le Maire

L'Europe arme les Ukrainiens et en même temps finance indirectement la guerre de Vladimir Poutine à hauteur de 600 millions d'euros chaque jour via ses contrats d'achat de gaz à la Russie. Un paradoxe qui s’explique par la dépendance des pays européens à cette énergie russe, offrant un puissant levier de pression au Kremlin alors que le conflit en Ukraine s'intensifie. "Cette réalité n’est pas tenable et nous voulons en sortir", assure le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ce lundi au micro de LCI. "Le cap qui a été fixé est bien celui de l’indépendance énergétique, la plus rapide possible et de tous les pays européens, pour sortir de la dépendance au gaz russe qui est une dépendance à Vladimir Poutine", a-t-il martelé.

De fait, à l'instar de l’Allemagne, certains pays européens se sont mis dans une telle situation de dépendance ces dernières décennies, qu’ils peuvent difficilement renoncer, du moins à court terme, à l’approvisionnement russe (qui représente 55% des importations outre-Rhin). "La France a fait des choix différents. Elle a fait le choix de l’indépendance énergétique : que ce soit par le nucléaire, le renouvelable, la production d’énergies sur notre sol. Aujourd’hui, on voit bien que ce principe d’indépendance énergétique est la clé de notre puissance et de notre souveraineté", souligne le patron de Bercy. Et d'ajouter : "Cela amène beaucoup d’États à changer leur fusil d’épaule et aller vers cette indépendance énergétique", ajoute-t-il.