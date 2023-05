La droite se divise sur une proposition de RIP sur l'immigration

Mais les deux auteurs de la proposition se défendent de proposer un RIP anticonstitutionnel. Ils "font semblant d’avoir mal compris ou mal lu", a jugé Pierre-Henri Dumont auprès de Politico. "Le Référendum que nous proposons porte sur 3 mesures précises, qui rentrent bien dans le périmètre d’un RIP et de l’article 11 de la Constitution", a tweeté Aurélien Pradié. Ils souhaitent axer leur proposition sur "l’amélioration des taux de retours des clandestins", demandent aussi de conditionner "à cinq années de présence légale sur le territoire l’accès aux prestations non contributives" et proposent le rétablissement de la double peine qui permet d'expulser du territoire français un étranger condamné pénalement une fois sa peine purgée.