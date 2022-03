"La France face à la guerre" : les coulisses de l'émission spéciale de TF1

Sur le fond, un thème central ce lundi soir, l'Ukraine et ses conséquences très concrètes pour l'Hexagone et pour les Français. Et pour animer le tout, deux journalistes, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Ces derniers sont d'ailleurs en train de répéter. "Le futur président de la République, dans moins d'un mois, aura tout ça à gérer", explique Gilles Bouleau.