"La France face à la guerre" sur TF1 : les règles du temps de parole

S'ajoute aussi un autre critère appelé "Contribution à l'animation du débat" : meeting nombreux, multiplication des déplacements et présence sur les réseaux sociaux notamment. CE que fait la socialiste Anne Hidalgo. En plus d'être adossé à un parti politique historique, présent dans toutes les élections, avec un important réseau d'élus locaux. Certes, très loin dans les sondages, elle dispose donc d'un temps de parole supérieur par rapport à d'autres candidats, commet Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont Aignan, jean Lassalle et Philippe Poutou.