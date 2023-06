LFI classe sans suite l'enquête interne contre Taha Bouhafs, accusé de violences sexuelles

"Nous accueillons aujourd'hui cette décision que nous attendions depuis trop longtemps", ont réagi dans un communiqué les avocats de Taha Bouhafs, Me William Bourdon, Raphaël Kempf et Vincent Brengarth. "Nous rappelons que Taha Bouhafs qui a toujours clamé son innocence, n'a fait l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune poursuite judiciaire", écrivent les conseils. "Pourtant, il a été exclu des législatives, de son mouvement politique et a fait l'objet d'une forme de bannissement social et professionnel à cause duquel il est au chômage depuis un an". Et de conclure : "que toute cette histoire nous fasse réfléchir collectivement sur les dangers des justices parallèles".