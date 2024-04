La gauche en ordre dispersé pour le 1ᵉʳ mai, où manifesteront les élus ?

Les élus de gauche prendront part aux manifestations prévues ce mercredi 1er mai pour lutter en faveur des droits des travailleurs. Si les leaders écologistes se concentreront sur Paris, les socialistes marcheront près de Lyon.

Les syndicats manifesteront en ordre dispersé, tout comme les élus de gauche. L'année dernière, la journée du 1er mai avait été l'occasion pour les opposants à la réforme des retraites de se mobiliser contre le texte du gouvernement, mais cette année il n'y a pas de mots d'ordre national aux mobilisations organisées à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs.

La présidente des Ecologistes Marine Tondelier et sa tête de liste aux élections européennes Marie Toussaint prendront part au cortège parisien, qui partira à 14h de la place de la République, jusqu'à la place de la Nation. Léon Deffontaines, tête de liste communiste aux européennes battra également le pavé parisien. Des Insoumis, majoritairement élus en Ile-de-France, devraient également prendre part à ce cortège.

Fabien Roussel (PCF) a indiqué sa présence à Lille, préfecture du département dont il est élu député. Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure défilera à Villeurbanne (Rhône) aux côtés du leader de Place publique Raphaël Glucksmann, candidat de l'alliance entre les deux mouvements aux européennes. Le soir, ils donneront un meeting dans cette même commune dans le cadre de la campagne.

Le RN en meeting à Perpignan

Pas de manifestation et pas d'hommage à Jeanne d'Arc - comme c'était le cas du temps de Jean-Marie Le Pen - pour le Rassemblement national. Marine Le Pen et Jordan Bardella seront en meeting à Perpignan dans le cadre de la campagne pour les élections européennes. "À compter du 1er mai, nous allons entrer dans cette dernière ligne droite" avant le scrutin du 9 juin, a déclaré le président du parti dimanche, y voyant l'occasion pour "le duo que nous formons avec Marine Le Pen d'entrer de manière un peu plus importante en campagne".