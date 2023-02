La grosse colère de Jack Lang, interrogé sur sa succession à l'Institut du monde arabe

Quelques minutes plus tard, Jack Lang a finalement rappelé Paul Larrouturou et présenté ses excuses. Le journaliste lui a alors demandé : "À 83 ans, quand allez-vous lâcher le pouvoir et la lumière ?". "Jamais", lui a répondu Jack Lang dans un éclat de rire. "C'est une mission que j'assume depuis longtemps déjà et pour longtemps encore", a-t-il ensuite répété au cours d'une conférence de presse. Le message est passé.