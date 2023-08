VIDÉO - La hausse des arrêts maladie n'est "pas soutenable" pour la Sécu, avertit Aurélien Rousseau sur LCI

La hausse du nombre des arrêts maladie n'est "pas soutenable" au regard du budget de la Sécurité sociale, a averti ce dimanche le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, invité de l'émission "L'événement du dimanche LCI", sur le canal 26. Le nouveau ministre dit ne pas privilégier l'hypothèse d'un allongement du délai de carence pour contenir la hausse du coût des arrêts maladie qui ont bondi en 2022 de 7,9%.

"Je ne crois pas que la solution soit dans le moins bon remboursement", même si "ça fait partie des pistes qui sont sur la table", a-t-il déclaré. Parmi les solutions envisagées pour maîtriser cette hausse, le ministre de la Santé a indiqué vouloir surtout "plus de contrôles" et surtout "plus vite", déplorant qu'aujourd'hui "pour un employeur, c'est extrêmement lourd de déclencher des contrôles".