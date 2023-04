La loi sur les retraites promulguée : et maintenant, quelles sont les dates à retenir ?

L'opposition politique ne veut pas non plus rendre les armes. À gauche, certains fondent encore leurs espoirs dans le deuxième projet de Référendum d'initiative partagé (RIP) déposé auprès du Conseil constitutionnel, qui a invalidé le premier. Les "sages" indiqueront le 3 mai s'ils accordent ou non leur feu vert à cette procédure, qui propose de consulter les Français pour limiter l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

L'exécutif, de son côté, semble pourtant déjà prêt à se projeter dans la durée et à engager de nouveaux chantiers dès à présent. "Dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer" les réformes, a déclaré Elisabeth Borne ce samedi. "Nous voulons bâtir la France du plein-emploi", "garantir l’égalité des chances", "agir" pour la santé et encore l'éducation, a-t-elle martelé lors d'un Conseil national du parti présidentiel Renaissance à Paris.