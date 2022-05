La passation de pouvoir entre Jean Castex et Élisabeth Borne

"Clef en main, Élisabeth Borne est repartie à l'intérieur du bâtiment. On a peu d'indications sur l'agenda des heures et des jours à venir, si ce n'est la composition de son cabinet, avec quels hommes et femmes elle va travailler ? Si ce n'est la composition du gouvernement, sous l’œil d'Emmanuel Macron. Puis il va falloir s'atteler à des dossiers qui attendent depuis quelques semaines, l'écologie mais aussi les questions pouvoir d'achat et les mesures que le président de la République a annoncée pour cet été", poursuit notre journaliste.