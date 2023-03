Élisabeth Borne le promet, elle n'utilisera plus le 49.3 (sauf pour les textes budgétaires)

L'ancienne ministre du Travail esquisse également les grands chantiers du mois à venir, les sujets sur lesquelles ces discussions vont devoir s'engager. Elle évoque "l’ordre républicain, et tous les enjeux de ré-industrialisation et de plein emploi. Et puis les sujets de santé, d'école, d'écologie. Sur la santé, il y a un très gros travail pour avoir des réponses adaptées, territoire par territoire". "On veut vraiment mettre la priorité sur quelques sujets pour obtenir rapidement des résultats concrets pour les Français", conclut-elle.