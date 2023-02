VIDÉO - "La réforme ne fait que des gagnants parmi les retraités", assure Bruno Le Maire sur LCI

Le patron de Bercy est également revenu sur le dispositif spécial pour les travailleurs aux carrières longues, qu'a présenté Elisabeth Borne plus tôt dans la journée. Avec celui-ci, les personnes qui ont commencé à travailler avant 21 ans n'auront pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite, dès lors qu'ils auront atteint l'âge de départ anticipé requis. "Le total de la mesure sera de 700 millions d'euros", juge Bruno Le Maire. "Nous avons déjà trouvé 200 millions d'euros en éliminant les forfaits de cotisation sociale de ceux qui sont licenciés et de ceux qui partent volontairement de leur travail. Il reste 500 millions d'euros à trouver, je le dis très clairement à nos amis parlementaires", explique-t-il. "Comme ministre des Finances, je redis que nous devons présenter une copie en bonne et due forme, c'est-à-dire à l'équilibre en 2030".